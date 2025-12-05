В Карелии появится четырёхэтажное соцучреждение с лифтом

В Сортавале на улице Бондарева строят четырёхэтажный детский сад с лифтом для маломобильного населения. Об этом сообщили в республиканском Госкомитете по жилищному надзору.

В здании на 150 мест планируется четыре этажа, в том числе один подземный. В настоящее время возвели два, смонтированы перекрытия цокольного этажа. На прилегающей территории рабочие отсыпали основания под детские игровые площадки, построили мусорный павильон. Выполняются подготовительные работы для строительства тротуара и озеленения территории.

