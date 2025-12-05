Человек «Северного измерения» Валерий Шлямин

Есть люди, которым выпала редкая миссия создавать и восстанавливать мосты доверия между странами. Для России такой фигурой стал Валерий Шлямин - экономист, дипломат, стратег. Его работа полностью совпала с его стремлением соединить Россию, Карелию и Европейский Север в единое пространство сотрудничества.

Когда Европа запустила свою программу «Северное измерение», именно Валерий Шлямин стал в России одним из самых компетентных специалистов, который объяснял: Север - это не зона противостояния, это территория, где страны могут работать вместе, несмотря на любую политическую погоду. Он написал об этом десятки статей, научных исследований, книг, аналитических записок.

В серии «Библиография трудов ученых ПетрГУ» вышел «Библиографический указатель» работ Шлямина. Это фактически учебник: как выстраивать приграничную политику России в 21 веке. Его презентация состоялась в научной библиотеке университета.

Доктор экономических наук Валерий Шлямин создал в Петрозаводском университете Институт североевропейских и арктических исследований ПетрГу, и стал его научным руководителем. Это интеллектуальный научный центр, который занимается изучением возможностей цивилизованного существования в Арктике. Валерий Шлямин умеет говорить с европейцами на их языке спокойно, рационально, профессионально, при этом никогда не забывая, что он представитель России и ее приграничного региона - Карелии, которой нужны конкретные решения, а не декларации.

Как это ему удалось? И как звучит его голос сегодня - голос человека, который видит разрушение того, что строил десятилетиями? Об этом в программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь».