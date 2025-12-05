Синоптики дали прогноз на шестое декабря в Карелии

В субботу, 6 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно, небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток: 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге — с дождем. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток: -3, +2°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -6, днем -1. В Кеми температура ночью составит -6, днем +1. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -2, днем +1. В Медвежьегорске ночью -4, днем +1. В Олонце на термометрах будет ночью -1, днем +2. В Пудоже ночью -5, днем +1. В Сегеже температура опустится ночью до -6, днем 0. В Сортавале ночью +1, днем +2. В Суоярви ночью будет -1, днем +1.