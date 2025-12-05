05 декабря 2025, 16:56
Происшествия

У жителя Карелии отобрали участок на Ладожском озере

Договор аренды на лакомый кусок земли разорвали после вмешательства прокуратуры
берег озера
фото freepik

Прокуратура потребовала разорвать договор аренды на участок земли вблизи поселка Лумиваара в Лахденпохском районе. Оказалось, что местный житель взял в аренду кусок земли, который находился в пределах акватории Ладожского озера и земель лесного фонда.

Надзорный орган обратился в суд с требованием признать договор недействительным и исключить участок из реестра недвижимости.

Суд иск поддержал. В прокуратуре сообщили, что судебное решение исполнено.

Обсудить
Метки: 
Лахденпохский район
земля
прокуратура