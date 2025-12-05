05 декабря 2025, 16:56
У жителя Карелии отобрали участок на Ладожском озере
Договор аренды на лакомый кусок земли разорвали после вмешательства прокуратуры
фото freepik
Прокуратура потребовала разорвать договор аренды на участок земли вблизи поселка Лумиваара в Лахденпохском районе. Оказалось, что местный житель взял в аренду кусок земли, который находился в пределах акватории Ладожского озера и земель лесного фонда.
Надзорный орган обратился в суд с требованием признать договор недействительным и исключить участок из реестра недвижимости.
Суд иск поддержал. В прокуратуре сообщили, что судебное решение исполнено.