Парфенчиков вручил госнаграды лучшим добровольцам Карелии

В День добровольца, учрежденный Президентом Российской Федерации, состоялась церемония награждения активистов волонтерского движения Карелии. На заседании Совета при Главе республики по вопросам добровольчества чествовали волонтеров, лидеров НКО, авторов социальных проектов.

Добровольцы – настоящие герои современности, которые служат примером для окружающих и показывают, что каждый из нас способен внести свой вклад в общее дело. Это не просто деятельность. Это проявление любви к людям, стремление к справедливости и вера в силу добра. Я искренне благодарю всех, кто своим трудом и самоотверженностью делает наш мир лучше,

– отметил Артур Парфенчиков.

В 2023 году в Карелии была учреждена медаль за «Заслуги в добровольческой деятельности», в этом году ее вручили третий раз. Государственной награды удостоены Илья Герасёв - член КРО фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета Поколений», Дарья Маковецкая - председатель Карельской региональной общественной молодежной организации «Центр развития добровольчества», Валентина Полищук - председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Юлия Филиппова - президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис.

За личный вклад в развитие добровольчества на территории региона Артур Парфенчиков вручил землякам Почетные грамоты Правительства Республики Карелия и Благодарственные письма Главы Республики Карелия.

Также сегодня чествовали лауреатов регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Она объединяет волонтеров, коммерческие и некоммерческие организации, бизнес и органы власти. Организатором Премии является Ассоциация «Добро.рф», учредителем – Росмолодёжь.

Дипломы победителей и призеров вручили авторам 15 социально значимых проектов в различных сферах: от поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и работы с ветеранами до экологических инициатив, развития спорта и народной дипломатии. Среди победителей — «Волонтерский батальон Карелии», проект «Мастерская прошлого» Детского благотворительного фонда «Открытые возможности», проект «Зеленый спектр Слюдариума» и другие.

В рамках заседания уникальную практику представила заместитель Главы администрации Олонецкого района Алла Сидорова. Муниципалитет объединил разные добровольческие направления и создал особую экосистему, где волонтерство стало инструментом решения социальных задач. В их числе – помощь участникам СВО, благоустройство территорий, организация мероприятий и другие инициативы. Проект Олонецкого района признан победителем в номинации «Муниципальное образование» Премии #МЫВМЕСТЕ 2025.