05 декабря 2025, 16:38
В Карелии выпустили более двух миллионов банковских карт
Стало известно, сколько в среднем банковских карт имеет один житель республики
фото freepik
2,1 млн банковских карт выпустили в Карелии. За год их количество увеличилось почти на 83 тысячи. В региональном отделении национального банка подсчитали, что одного жителя республики в среднем приходится по четыре банковских карты.
Эксперты отметили, что снимать наличные деньги с карт в Карелии стали реже. Люди предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичным способом.
В банке посчитали, что с января по сентябрь жители республики совершили 22 млн переводов на сумму 156 млрд рублей.