В Карелии выпустили более двух миллионов банковских карт

2,1 млн банковских карт выпустили в Карелии. За год их количество увеличилось почти на 83 тысячи. В региональном отделении национального банка подсчитали, что одного жителя республики в среднем приходится по четыре банковских карты.

Эксперты отметили, что снимать наличные деньги с карт в Карелии стали реже. Люди предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичным способом.

В банке посчитали, что с января по сентябрь жители республики совершили 22 млн переводов на сумму 156 млрд рублей.