Житель Карелии отличился на международных соревнованиях

Житель Карелии Артём Богданов занял третье место по лыжному двоеборью на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь». Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

В той же категории ещё один наш земляк Эдуард Жирнов занял одиннадцатое место.

Соревнования проходят в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и объединили спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии.

