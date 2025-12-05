05 декабря 2025, 17:19
Спорт

Житель Карелии отличился на международных соревнованиях

Бронзовым призёром соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью стал спортсмен из Карелии
трамплин_прыжки_спорт
Фото: freepik

Житель Карелии Артём Богданов занял третье место по лыжному двоеборью на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь». Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

В той же категории ещё один наш земляк Эдуард Жирнов занял одиннадцатое место.

Соревнования проходят в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и объединили спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о карельской спортсменке, завоевавшей серебряную медаль на Кубке России по спортивному ориентированию.

Обсудить
Метки: 
трамплин
соревнования
спортсмен
спортсмены