05 декабря 2025, 17:52
Водитель автомобиля Mazda протаранил забор в Петрозаводске
В дорожной полиции назвали причину пятничной аварии на Парковой улице
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Утром 5 декабря в Петрозаводске водитель не справился с управлением и врезался в забор.
В 07:55 у дома № 37 на улице Парковая в карельской столице 26-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением. Машина выехала с дороги и влетела в забор. Ограждение оказалось пробито, машина повреждена. Водитель цел.
Сотрудники дорожной полиции взяли автомобиль на буксир и вытянули на дорогу.