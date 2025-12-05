Водитель автомобиля Mazda протаранил забор в Петрозаводске

Утром 5 декабря в Петрозаводске водитель не справился с управлением и врезался в забор.

В 07:55 у дома № 37 на улице Парковая в карельской столице 26-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением. Машина выехала с дороги и влетела в забор. Ограждение оказалось пробито, машина повреждена. Водитель цел.

Сотрудники дорожной полиции взяли автомобиль на буксир и вытянули на дорогу.