Волгоград вновь станет Сталинградом

На один день Волгоград станет Сталинградом. Город переименуют 23 августа – в этот день в 1942 году немецко-фашистская авиация атаковала город.

В День памяти жертв тех страшных событий дорожные знаки «Волгоград» на основных въездах в город-герой заменят знаками «Сталинград». Об этом сообщили в волгоградской администрации.

В память о героическом прошлом Волгограда имя Сталинград ему возвращают девять раз в году: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

По данным РИА Новости, за день противник совершил до двух тысяч самолетовылетов. В атаке участвовали около тысячи самолетов различных типов. К концу дня основная часть Сталинграда лежала в руинах. По данным историков, 23 августа погибли от 40 до 90 тысяч человек. Около 50 тысяч получили ранения.