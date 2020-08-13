Малое судно — большое событие: на заводе Карелии выполнили заказ

Многочисленные предприятия республики ровно 20 лет пытались преодолеть тяжелые времена. На петрозаводском судостроительном заводе «Авангард» в августе 2000 года произошло знаменательное событие. Впервые за последние несколько лет со стапелей сошел новый корабль. Рождение корабля знаменовало собой начало новой эры судостроения в Карелии. Пусть и официально называется судно «малый рыболовный траулер», спуск его на воду стало большим событием. Неординарным со всех точек зрения.

Во-первых, заказчик строительства — рыболовецкий совхоз «Беломорский» осилил финансовую сторону проекта при поддержке правительства республики, Фонда реконструкции и развития, а также фирмы КарелАгроСервис. Во-вторых, коллектив завода «Авангард» доказал свою жизнеспособность и профессионализм. Эти факты отмечались представителями правительства, заказчика, судовладельцами и непосредственно исполнителями работ на торжественной церемонии спуска на воду судна с порядковым номером РПШ 01-58. Те же, кому отныне стал принадлежать борт, оценив его качество, нарекли «новорожденного» «Авангардом».

Крестной матерью судна (а это всегдашняя традиция) стала Елена Кобзева, сотрудница комитета по рыбному хозяйству республики Карелия: «Мне сегодня всех нас хочется поздравить с этим знаменательным днем. Это для всех нас праздник общий, что у нас родилось такое судно». И вновь рыбаки всего мира смогли убедиться, что карельское судостроение живо. Все ждали, что первое судно за последние несколько лет, которое нарекли «Авангардом», не станет последним. Благо, и у правительства, и завода были идеи и планы на ближайшее время по строительству еще нескольких рыболовецких судов.

Как рассказали врачи службы «Скорой медицинской помощи», которая буквально на днях отметила юбилей (о чем мы рассказывали недавно), их пациентами часто становились одинокие немощные люди. Все они как правило поступали в стационар в тяжелом состоянии. Что делать с такими больными после того, как медики оказывали им первую помощь — никто из чиновников сказать не мог, тогда не был продуман алгоритм действий на этот счет. Во всяком случае, как видно из данного сюжета, органам социальной защиты до немощных стариков не было никакого дела.

Один из таких стариков Анатолий Андреевич, который жил в ветхом доме с соседями, внезапно потерял сознание. Соседи вызвали «неотложку». Эмма Георгиевна рассказывала: «Настолько было жутко на него смотреть — я в окно видела. Врачи, водители — они открыли все двери, все окна, там дышать было нечем. Когда ему делали электрокардиограмму, у него с мизинчик ручки и ножки». Анатолий Андреевич пролежал в больнице всего неделю, несмотря на свое сильное истощение. Вторая соседка Роза Трофимовна рассказала о его возвращении: «Мне невестка говорит — встречай, соседа привезли! Я говорю — как привезли?! А он в дверях не может зайти сюда».

Анатолий Андреевич не мог зайти в квартиру по причине крайней слабости. Как его выпустили из больницы и почему не устроили в Дом престарелых или приют для инвалидов, сам Анатолий Андреевич не объяснил. От него вообще невозможно было добиться ни слова. Квартира там была коммунальная. За все это время (а жил здесь Анатолий Андреевич 21 год), к нему приходили только две племянницы. Последних раз в месяц больше интересовала его пенсия, нежели его здоровье.

Анатолий Андреевич был нелюдим. Часто соседи даже не знали, жив ли он там, за стеной. Соседи уверяли, что не мылся Анатолий Андреевич лет десять. Не ел — тоже давненько. Туалетом не пользовался и на кухню не выходил. Запах посредством репортажа почувствовать нельзя, зато его хорошо каждый день ощущали соседи, среди которых, кстати, был и маленький ребенок.

Достаточно было просто заглянуть сюда чиновнику из социальных органов, чтобы понять: человек абсолютно немощен и обслужить себя не в силах. Прямо во время съемки хозяин комнаты, с которым журналисты тщетно пытались завязать знакомство, снова потерял сознание. Соседи снова, как и за неделю до этого набрали «03». Диагноз с того времени тоже не поменялся: «Элементарная дистрофия. То есть крайняя степень истощения. Случаи довольно частые такие», - прокомментировала приехавшая врач «Скорой» Лилия Сохошко.

Медики из неотложки только оказывали первую помощь. Затем больного переводили в стационар. В последнем врачи не могли да и не должны были содержать одиноких и немощных граждан. Во-первых, на это существует все та же социальная сфера. Она довольно активно рекламирует себя, когда торжественно открывает очередной приют или интернат для стариков. Во-вторых, врачи даже если бы и хотели, не могли ни по своему статусу, ни по своим деньгам брать на себя еще и функцию дома призрения для престарелых и немощных. А между тем, не проходило и дня без таких вызовов.

Таким было 13 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.