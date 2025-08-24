Житель Питкяранты пожаловался на назойливых мошенников

За день житель Питкяранты восемь раз поднимал трубку, и все это время ему звонили мошенники под разными предлогами. Они пытались получить доступ к профилю Госуслуг, но мужчина не повелся. На это он пожаловался в местном паблике «Подслушано в Птк. (Питкяранта)».

Первый звонок был от лжесотрудников поликлиники. Потом мужчине предложили поменять домофон, SIM-карту на телефоне. Еще позже мошенники попытались убедить жителя Питкяранты, что его приложение банка взломали. Дальше поводы стали еще более странными. Позвонил якобы участник автомобильной аварии, но мужчина его осадил: он никогда не водил машину. С жителем Питкяранты дважды пытался связаться лжепредседатель следственного комитета России. Также звонок был от коллекторов, которые хотели получить несуществующий долг.

Во всех ситуациях от мужчины пытались получить код из СМС на смену пароля и доступа. Он не повелся на уловки мошенников и сбрасывал вызов.