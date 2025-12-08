Пожилой мужчина погиб на железной дороге в Ленобласти

В Ленинградской области 88-летний мужчина погиб на железной дороге. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западу.

По данным источника, трагедия произошла в минувшие выходные вблизи станции Гатчина-Варшавская. Пенсионер переходил пути на запрещающий сигнал. В этом время мимо ехал грузовой поезд. Машинист сделал все возможное, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм человек умер на месте.

Сотрудники траспортной полиции проводят проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб на рыбалке в российском регионе.