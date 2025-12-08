Рыбак пропал в Карелии

63-летний мужчина отправился в выходные на рыбалку на севере Карелии, но домой не вернулся.

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» попросили помочь в поисках Александра Рябева. 6 декабря мужчина выехал на рыбалку на озеро Лахнаярви в Калевальском районе. С того момента с ним нет связи.

На мужчине была зеленая камуфляжная куртка, темно-зеленые камуфляжные штаны, черные сапоги и шапка.

