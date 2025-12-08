Пожилая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

В районе дома № 104 по улице Чапаева в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионеров, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент случился 7 декабря в 12:35. 76-летний водитель ВАЗ не пропустил 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о наезде иномарки на 13-летнего подростка, который ехал по дороге на велосипеде в столице Карелии.