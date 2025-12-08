08 декабря 2025, 12:00
Улицы Петрозаводска украшают к Новому году
В карельской столице создают праздничную атмосферу
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
Петрозаводск начали украшать к Новому году. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, на этой неделе на улицах Петрозаводска специалисты будут подключать гирлянды, световые консоли и декоративные конструкции. Ранее в разных районах города были установлены 16 новогодних елок.
Колыхматова также сообщила, что в мэрии получают заявки от образовательных организаций, от предприятий сфер торговли и туризма на конкурс городской иллюминации. Поучаствовать в нем можно до 30 декабря.
