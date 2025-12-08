Российские медики работают на износ ради нормальной зарплаты

Врачи перерабатывают, чтобы получать нормальную зарплату. При норме в 39 часов в неделю они нередко трудятся по 60 часов, работая на полторы-две ставки, отметили в профсоюзе работников здравоохранения, сообщает НСН. Медики сильно устают. При этом их заработки едва дотягивают до среднего уровня дохода. А в здравоохранении лишь усиливается проблема с кадрами.

В профсоюзе отмечают, что сегодня считают не на среднюю зарплату, а средний доход со всеми социальными доплатами. У врачей показатель соответствует 200% от средней зарплаты по региону, у среднего и младшего медперсонала 100% от средней зарплаты по региону. Но для достижения таких процентов нужно работать на две ставки и сильно перерабатывать.

В профсоюзе много лет призывают рассчитывать зарплату врачей на одну ставку, а не общий доход. Заместитель профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников считает, что меры, как ужесточение распределения выпускников вузов, дополнительные соцвыплаты не способны переломить ситуацию.