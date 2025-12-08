Учителей и воспитателей в районах Карелии поддержат финансово

Министерство образования и спорта Карелии опубликовало официальный комментарий, касающийся трудностей с выплатами заработной платы педагогам и воспитателям в районах республики.

Ранее сообщалось, что педагогический коллектив Лоухской школы предупредили о том, что денег «закрыть» декабрь не хватит, а в детском саду в Лахденпохье отменили стимулирующие выплаты.

В сообщении министерства говорится:

«Лоухскому, Лахденпохскому и ряду других районов Карелии, где возникли трудности с выплатами педагогам, будет оказана финансовая поддержка. Дополнительные средства на выплату заработной платы работникам муниципальных детских садов и школ будут доведены в ближайшие сроки после издания необходимых актов».

По информации источника, ситуация находится на контроле.

