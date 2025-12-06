Мэрия Петрозаводска прокомментировала жалобы воспитателей на зарплату

Администрация Петрозаводска опубликовала официальный комментарий, касающийся сообщений о низком уровне зарплат воспитателей в детских садах. Напомним, несколько таких сообщений появилось в социальных сетях, также наша редакция получила письмо от коллектива детского сада в Лахденпохье.

В столичной мэрии отмечают, что согласно федеральному законодательству, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей системой оплаты труда (включая оклад, выплаты стимулирующего и компенсационного характера) и относится к компетенции образовательной организации.

"Повышение оплаты труда педагогических работников осуществляется, в том числе, с учетом выполнения указов Президента Российской Федерации от 2012 года. Ежегодно Правительством республики устанавливаются целевые значения средней заработной платы для этих категорий педагогов, и из бюджета выделяются средства на данные цели",

- говорится в комментарии.

Администрация Петрозаводска подчеркивает, что в дошкольных учреждениях Петрозаводска целевые показатели выполняются.

Для получения более конкретного комментария по всем вопросам рекомендуется обращаться в Управление образования Петрозаводска, предоставив данные по выплатам. Также отмечается, что за последние недели обращений от сотрудников детских садов в администрацию города по данному вопросу не поступало.