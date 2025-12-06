Полиция поймала дачного вора в Карелии

Полиция Прионежского района раскрыла серию краж в дачном кооперативе. Установлено, что к преступлениям причастен один человек – 42-летний житель Петрозаводска, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Мужчина признался в содеянном.

Осенью гражданин, гуляя с собакой по даче, оказался в соседнем кооперативе. В какой-то момент он приметил дом, хозяева которого по завершении дачного сезона вернулись в город. Когда стемнело, подозреваемый вернулся на место, а затем, подойдя к дому, вырвал дверной косяк, проник внутрь. Из чужого дачного дома мужчина вынес два обогревателя, набор инструментов, четыре телескопических удочки, спиннинг, светильник, фонарик, тонометр, магнитолу, качели. Кроме того, с собой он захватил и обнаруженные им овощные заготовки. Ущерб – 13 700 рублей.

Через некоторое время фигурант во время новой прогулки с собакой заинтересовался ещё одним дачным участком. С территории он похитил шесть листов металлопрофиля и качели общей стоимостью 14 000 рублей.

В тот же день петрозаводчанин отправился на территорию третьего участка. Проник в дачный дом, сорвав замок, а также смог, разбив стекло, войти в домик, где хранилось различное бытовое имущество. На этот раз мужчина, помимо иных предметов, принадлежащих хозяевам, похитил два телевизора, электроинструмент и даже биотуалет. Ущерб устанавливается.

Полицейским стало известно, что чужие вещи подозреваемый иногда уносил к себе домой прямо в руках, а иногда – забирал их на автомобиле. Похищенное мужчина чаще всего оставлял у себя, но им не пользовался.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит до шести лет лишения свободы.