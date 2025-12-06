Легитимный выход для творчества, в том числе неформального

Текст, фото: Варвара Кондратьева

Андрей Серебряков предложил моей сестре поучаствовать в выставке «Воспоминания из 90-х» (12+), она сразу же приняла это предложение. «Любопытная современная галерея, андеграунд», — сказала она.

Я, конечно же, решила побывать на выставке. Галерея, где экспонируется выставка, называется «Хулиган Арт», а пространство, в котором расположена галерея, — «Тюряга-Квест»…

И действительно, здесь длинные коридоры радиозавода, железная дверь, камеры с решетками, картины на стенах — все сложилось в непередаваемую мозаику.

Позже на выставку зашла еще раз, с подругой. Потом еще…

Идея пообщаться с организатором пришла в голову уже во время первого знакомства с местом, очень оно оказалось интересным и необычным, стало любопытно, как возникла мысль о подобной галерее. Андрей Серебряков охотно пошел на контакт. Разговор получился длинным и насыщенным, я с удовольствием делюсь им со всеми, кто следит за культурной жизнью Петрозаводска.

— Андрей, вы руководитель студии дизайна интерьера. Почему вы решили организовать собственное выставочное пространство? Как пришла эта мысль?

— Начинал я свой путь с натяжных потолков (в этом направлении до сих пор работаю), через какое-то время стал делать ремонты «под ключ» уже в качестве руководителя. Отсюда вышел на дизайн, потому что люди стали просить рекомендации по оформлению. Начал учиться на дизайнера, получил профильное образование в школе дизайна в Петрозаводске, преподаватели ввели меня в профессиональное сообщество.

Я считаю, что в интерьерах центром внимания, украшением и декором должна быть именно картина либо иное произведение искусства, будь то скульптура или еще что-то, как воплощение запечатленной человеческой мысли.

В 2023 году летом я познакомился с Александром Кашириным. Я ему рассказал, чем я занимаюсь, про дизайн, насколько важна психология цвета, света, что нужно учитывать, чтобы создавать нормальную атмосферу, чтобы она не влияла негативно на нервную систему. А он мне как врач, в свою очередь, стал рассказывать о том, чем он занимается, показал видеоролик, как девочка шести лет, которая не ходила, через полгода терапии сама пошла, уже без помощи. Я, конечно, был тронут. Александр сказал: «Помоги, проконсультируй, нам тут дали от администрации города помещение, небольшое, но свое, там нужен будет ремонт». - «Конечно, помогу». И мы стали ждать финансирования. Спустя месяцев восемь я написал ему, спросил, как дела, он ответил, что денег пока нет. Прошло еще несколько месяцев, и летом мне пришла в голову идея: а что если совместить мою давнюю мечту с проектом ремонта? Я подумал, мы покажем людям современное искусство и проведем аукцион, где люди могут посмотреть, проголосовать рублем за то, что им нравится.

В итоге мне пришлось провести три мероприятия. Первое прошло в «Лисьих Огнях», ведущей была Саша Сухова, возрастное ограничение 0+, ничего «хулиганского».

В следующий раз мы уже провели первую «хулиганскую» выставку, где были показаны и работы с юмором, и на взрослые темы (например, фотографии Виктора Давидюка, из пяти его работ три были проданы — показатель того, что на подобное творчество публика откликается).

В декабре было проведено еще одно мероприятие. В общей сложности мы собрали более 130 000 руб., которые передали Каширину. Это оказалась довольно крупная сумма для карельской благотворительности в целом, но очень маленькая сумма для ремонта.

— Правильно ли я понимаю, что из идеи аукциона и возникла мысль о создании галереи? Продемонстрировать работы, которые не вписываются в какие-то привычные рамки?

— Да, можно сказать и так. Есть работы, которые, кроме как таким образом, не могли быть продемонстрированы, да и кто бы предоставил нам помещение под такую выставку...

— Расскажите о галерее «Хулиган Арт». Как появился логотип, название?

— Есть такое понятие как хулиганский уличный стрит-арт, который кем-то может восприниматься как вандализм, но таковым не является. Такого вида творчество должно иметь возможность выхода, должно быть легитимным. Я считаю, что давать людям площадку необходимо. Например, в Мурманской области, в Кировске, есть дома, торцы которых раскрашены граффити. У нас на Онежском заводе был забор, на котором «Мегафон» устраивал фестиваль граффити.

На логотипе нашей галереи — человек в балаклаве. Это художник, возможно, с хулиганскими мыслями (а хулиганскими они могут казаться только на фоне чего-то более декоративного и не сильно эмоционального) и, конечно, розочка у него как будто за ухом — это признак романтических побуждений. Автор логотипа — Арсений Анисимов.

— Помимо благотворительного аукциона в галерее уже успели пройти три выставки: выставка работ Евгения Кулешова «Часть меня» (12+) в жанре психоделического искусства и поп-арта, выставка фотографии Вари Ермоленко «Истории на теле» (12+), посвященная татуировкам и шрамам, выставка «Воспоминания из 90-х»,(12+) в которой приняли участие разные авторы. Какими принципами вы руководствуетесь, отбирая работы для галереи?

— Никому из тех, кто проявил интерес к выставке, не было отказано. Как такового отбора не было, на сегодняшний день здесь полная свобода проявления. Конечно, если бы принесли работы, вызывающие вопросы с моральной точки зрения, мы бы рассматривали их более придирчиво. Но ничего такого не произошло. Подобного не было.

Автора первой выставки — Евгения Кулешова — нашел случайно. Где-то в мае скроллил ленту, и мне попались на глаза его работы — яркая, эмоциональная психоделика. Я подумал: какой интересный художник! Написал ему, мы тут же созвонились, я рассказал ему про благотворительный аукцион, который мы тогда делали, он с радостью присоединился. Для него важно продвигать свое творчество, показывать его людям. У него интересный бэкграунд. В нем есть некая «хулиганская» суть, которая во многих людях есть, но он ее не мог реализовать — не знал, как. И не понимая своего предназначения и возможности самореализации, занимался саморазрушением — злоупотреблял, и очень сильно. Потом он встретил свою нынешнюю супругу, она его поддержала, сказала: «Ты очень талантливый», похвалила, и с этого все изменилось. Получив первое одобрение, он нашел себя, свой путь самовыражения, и с тех пор перестал не то что злоупотреблять, вообще употреблять что-либо. Чем больше я его узнавал как художника и человека, тем больше у нас получалось совпадений с самой идеей выставки: «хулиганскую» энергию надо где-то реализовать, и лучше в созидательном ключе, нежели в разрушительном.

Вторая выставка — автор Варя Ермоленко. Я заметил ее, когда мы организовывали в «Тюряга-квест» корпоратив для строительной фирмы. Надо было фиксировать его на фото. Я пригласил Варю, она приехала со своим светом, аппаратурой, и я видел, какие живые, классные кадры она умудрялась ловить. Она сделала фотографии и скинула мне их в тот же вечер. Я был удивлен! Пришел к ней в студию, мне надо было сделать несколько фото по работе для сайта, мы разговорились. Возникла идея черно-белого фотопроекта. «Истории на теле» — это про то, что у всех есть татуировки, шрамы, переломы и пр., каждая отметина — это всегда какая-то история, история человека, какого-то случая, и она достойна, чтобы ее показать. Варя рассказала, что уже была в подобном проекте, посвященном истории женщин. В нашем проекте отчасти про то же — восемь женских историй, в том числе и про рак груди, плюс три мужские — и тюремная татуировка, и про СВО. Это срез времени, срез эпохи.

«Воспоминания о 90-х» — это опен-колл, когда разные художники имеют возможность выставиться на каком-то конкретном пространстве. Участвовали как заслуженные в профессиональной среде члены союзов, мэтры нашего художественного направления, так и просто любители, хотя их идеи или их видение ничуть не хуже и не менее интересны, чем у профессионалов.

— Несправедливо будет, если не рассказать о пространстве «Тюряга-квест», в котором проходят выставки галереи.

— Как часть галереи «Тюряга» — это инсталляция «тюрьма в нашей голове». Это о том, что часто мы находимся не там, где хотим находиться, занимаемся не тем, чем хотели бы заниматься и пр., это те преграды, которые мы сами себе поставили, или они были навеяны нам извне, и мы их, тем не менее, приняли. Стены и решетки — это как будто бы наши страхи, комплексы, неуверенность в том, что у нас что-то может получиться. Это возможность людям задуматься об их возможностях, бесконечных на самом деле.

Как квест-пространство «Тюряга» — это проект, который был сделан, чтобы показать людям правду о тюрьме, сбить флер романтики, который часто навеян фольклором, фильмами и сериалами, о том, что жизнь вне закона захватывающа и интересна. Часто люди — особенно молодые — этого не видят, не осознают итог, не могут сделать обобщающий философский вывод, впрочем, и не каждому взрослому это под силу… Ну а дети, вообще, живут под впечатлением, что это нормально и сильно. Проект изначально был сделан не только в качестве развлекательно-познавательного, а еще и как профилактика преступности среди молодежи.

— Каковы ваши планы?

— У меня всегда, если стоит выбор — сделать что-то новое и интересное или пойти по накатанной колее,— то я выбираю сделать что-то новое. Ни в коем случае не оставаться просто сезонной галереей в «Тюряге». Сейчас, с наступлением холодов, галерея прекращает функционировать. Будем развиваться, организовывать выездные мероприятия. У Кандинского такая фраза есть о том, что, конечно, он не сможет раскрыть всю многогранность современного искусства, но он свою лепту внесет в общее коллективное информационное поле, а там уже кто-то следующий продолжит. Подписываюсь под каждым словом.