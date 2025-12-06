Школа в Карелии ввела свою систему оценивания знаний учеников

В третьей школе Костомукши сложилась непростая ситуация из-за новой системы оценки знаний. Первый триместр подошел к концу, в электронных журналах появились отметки. И они не всем пришлись по душе, потому что с первого сентября в школе изменили шкалу их выставления. Об этом рассказало издание «64 параллель».

Перед началом учебного года на педагогическом совете школы было принято Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ КГО «СОШ № 3». Этим документом утвердили следующую шкалу выставления отметок за учебный период:

– ниже 2,6 ставится «2», – 2,6 – 3,59 – «3», – 3,6 – 4,59 – «4», – 4,6 – 5 – «5».

В других школах критерии другие: отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, модулю определяются как среднее арифметическое отметок текущего контроля успеваемости. Таким образом, если у ребенка по предмету две четверки и две пятерки, то в третьей школе ему поставят за триместр 4, а в остальных школах – 5. Эта разница может сыграть негативную роль при поступлении в средние учебные заведения, где проходит конкурс аттестатов.

Родители учеников третьей школы Костомукши встревожились. Они подготовили открытое письмо на имя директора школы и начальника отдела образования округа. Основные проблемы, которые видят родители в этой ситуации, – это ухудшение образовательных результатов школы и риски для выпускников.

– Более строгие критерии оценивания могут снизить мотивацию учащихся, ухудшить конкурентные позиции наших детей и негативно отразиться на дальнейших образовательных перспективах. Если текущая система уже сейчас вызывает тревогу, то к 2026 году выпускники школы № 3 могут оказаться в невыгодном положении по сравнению с учениками других школ города, которые используют прежнюю среднеарифметическую систему выставления оценок,

– говорится в письме.

В школе сообщают, что 10 декабря пройдет педсовет по подведению итогов первого триместра. Классные руководители сейчас мониторят статистику по оценкам, чтобы была наглядная картина, как на триместровые отметки повлияла новая шкала.

После этого по параллелям пройдут родительские собрания, цель которых – обсудить итоги триместра. Также запланирована серия встреч с родительским и с ученическим советами.