Изразцы царские и пролетарские показывают в музее Петрозаводска

«Изразцы царские и пролетарские» (0+) - так называется выставка в музей «Кижи», которая открылась 5 декабря. Она посвящена развитию изразцового искусства в России.

На экспозиции представлены более 100 предметов архитектурной и авторской керамики из собраний музея-заповедника «Коломенское», музея-заповедника «Кижи» и частных коллекций. Новая выставка рассказывает об истории керамики от первобытной эпохи до изделий советского периода с литературной и агитационной тематикой, печные изразцы.

Кроме того, в выставке принимают современные художники Карелии — Роман Леонтьев, Елена Тимофеева, а также студенты кафедры технологии и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета.

Выставка будет открыта до 27 февраля 2026 года в Петрозаводске по адресу площадь Кирова, 10а.