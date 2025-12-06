Роспотребнадзор предупредил, какую икру не стоит покупать

Икру с добавлением пищевой добавки Е-239 не стоит покупать. Этот консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту",

- говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит покупать такой продукт на рынках или у частных лиц. Также рекомендовали изучать этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, дата производства и упаковки. Стоит покупать продукт в железной банке, на который есть дата изготовления, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности "Р". Надписи должны быть выбиты изнутри.

"Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213",

- пояснили в ведомстве.

Важно обращать внимание на состояние упаковки: крышка не должна быть вмятой или вздутой, а икра должна полностью заполнять банку. Икринки натурального продукта - мелкие, однородные и рассыпчатые, без пленок и трещин.

Хранить икру рекомендуется в холодильнике при температуре, указанной на упаковке. Открытую жестяную банку лучше переложить в чистую сухую стеклянную емкость.