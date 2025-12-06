06 декабря 2025, 14:52
Общество

ГАИ Петрозаводска предупреждает водителей об изменении погоды

Изменения погодных условий могут существенно повлиять на дорожную обстановку
фото: freepik.com

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает: по сообщению синоптиков, в ближайшие дни в Карелии ожидаются интенсивные снегопады. В связи с этим нужно быть предельно внимательным на дорогах. 

По южным районам и столице республики возможен мокрый снег, местами метели.
Госавтоинспекция рекомендует водителям перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды, быть готовыми к осложнению дорожной обстановки.

Для безопасного движения необходимо выбирать комфортную скорость, подходящую для обеспечения контроля дорожной обстановки и плавный стиль езды. Соблюдать боковой интервал и дистанцию. Не выполнять резких маневров и опасных обгонов.

Метки: 
Дорога
ГАИ
Карелия
погода
снег