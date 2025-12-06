Мокрый снег и гололедицу обещают синоптики в воскресенье в Карелии

Завтра, 7 декабря, в Карелии ожидается облачная погода, на севере с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, по южным районам местами умеренный снег, мокрый снег, днём по югу небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -5,-10°С, местами до +1°С, днём -4,+1°С, местами до -10°С.

В Петрозаводске тоже облачно. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, утром и днём порывистый. На дорогах гололедица.

Температура воздуха в течение суток 0,-2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.