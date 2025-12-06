Памятник генералу Фролову сегодня открыли в Петрозаводске

6 декабря в городе воинской славы Петрозаводске состоялась церемония открытия памятника генерал-полковнику Валериану Александровичу Фролову - первому командующему Карельским фронтом. На церемонии собрались жители столицы Карелии, представители органов власти и общественности. Памятник торжественно открыли ветеран СВО, участник программы «Герои Карелии» Дмитрий Константинов и кадет Петрозаводского Президентского кадетского училища.

Инициатива установки памятника принадлежит Главе Карелии Артуру Парфенчикову и получила поддержку Российского военно-исторического общества.

"Валериан Александрович Фролов был не просто первым командующим, он руководил Карельским фронтом с сорок первого по сорок четвертый годы, его вклад в Победу огромен. Карельский фронт не дал замкнуть блокаду Ленинграда, не пустив финских захватчиков южнее реки Свирь. Мы помним героическую оборону сорок первого, которая остановила врага в советском Заполярье, вдоль всей железной дороги – от Мурманска, Беломорска и дальше на восток. Именно на территории Карельского фронта наша граница осталась неприкосновенной. Это позволило в особенно сложные годы войны сохранить связь «большой земли» с незамерзающим портом Мурманск. Сегодня мы возвращаем нашу историю. Этот памятник – не только командующему, но и сотням тысяч бойцов - героев Карельского фронта",

- сказал на открытии глава Карелии Артур Парфенчиков.

В мероприятии принял участие заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Он зачитал приветственное слово от имени помощника Президента России Владимира Мединского и поблагодарил всех, кто помог реализовать важный проект.

"Это действительно историческое событие. Мы сегодня отдаем дань памяти герою, который прошел несколько войн и заслуживает почета. Создание памятника - не показной патриотизм, а искренняя любовь к родному краю и Отечеству. Спасибо Главе республики, нашему региональному активу Российского военно-исторического общества, которые подключились к этому проекту",

- подчеркнул Николай Овсиенко.

Конкурс на лучший проект провело Российское военно-историческое общество. Автором памятника стал скульптор, член РОО «Московский союз художников» Виталий Шанов.

"Мы работали над памятником почти год. Решили делать его из бронзы – это самый лучший материал для создания портретных произведений, который позволяет передать мельчайшие детали. Постарались сделать героя волевым, характерным",

- рассказал скульптор Виталий Шанов.

За большой вклад в реализацию проекта Артур Парфенчиков вручил Виталию Шанову Благодарственное письмо Главы Республики Карелия. Такими же наградами отмечены Николай Овсиенко - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества; Александр Лысенковский – директор Благотворительного фонда «Северный духовный путь»; Роман Пивненко – директор Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Карелия; коллектив филиала Национального музея Карелии – Музея Карельского фронта; Андрей Трубицын – генеральный директор ООО «КАЛККИСААРИ».

Место для установки памятника - на пересечении улиц Генерала Фролова и Ровио - выбрали жители. Как отметила Глава Петрозаводска Инна Колыхматова, город планирует комплексно благоустроить территорию вокруг. Здесь проведут озеленение, оборудуют зоны отдыха со скамейками и клумбами. Концепция уже прорабатывается вместе с жителями.

Символично, что памятник генералу Фролову открыли в год 80-летия Великой Победы. Для поиска развернутой информации у памятника размешен QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт РВИО. Здесь размещена специальная страница, посвященная Карельскому фронту.