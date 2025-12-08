08 декабря 2025, 13:07
Воспитателей ждут в мэрии на разговор о деньгах
Чиновники готовы обсудить вопросы по зарплате педагогов, если они есть
фото freepik
В последние дни в соцсети активно обсуждают зарплаты воспитателей и не только, а также возможную годовую премию.
На вопросы педагогов по зарплатам готовы ответить в администрации Петрозаводска. Встречу проведут во вторник, 9 декабря. Но тех. Кто готов прийти, просят записаться по телефону.
Председатель комитета социального развития Екатерина Реутова и начальник управления образования администрации Светлана Пахомова ответят на вопросы педагогов и помогут разобраться в каждом конкретном случае, обещают в мэрии.
Личный прием начнется с 15:00 в здании на проспекте Ленина, 2.
Ранее в администрации города сообщали, что за последние недели обращений от сотрудников детских садов не поступало.