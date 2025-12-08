Воспитателей ждут в мэрии на разговор о деньгах

В последние дни в соцсети активно обсуждают зарплаты воспитателей и не только, а также возможную годовую премию.

На вопросы педагогов по зарплатам готовы ответить в администрации Петрозаводска. Встречу проведут во вторник, 9 декабря. Но тех. Кто готов прийти, просят записаться по телефону.

Председатель комитета социального развития Екатерина Реутова и начальник управления образования администрации Светлана Пахомова ответят на вопросы педагогов и помогут разобраться в каждом конкретном случае, обещают в мэрии.

Личный прием начнется с 15:00 в здании на проспекте Ленина, 2.

Ранее в администрации города сообщали, что за последние недели обращений от сотрудников детских садов не поступало.