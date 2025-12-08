Супруги погибли в дачном доме в Ленобласти

В Ленинградской области семейная пара погибла на пожаре в дачном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в садоводстве в Гатчинском районе. Тела 69-летнего мужчины и его 60-летней жены были обнаружены после пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Для установления причины смерти людей назначены необходимые экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято дальнейшее решение.

