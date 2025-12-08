08 декабря 2025, 12:56
Жители карельской деревни перестали ходить с фонариками

«Тёплый» свет «разлился» по деревне Суйсарь
Фото: Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК

В деревне Суйсарь Прионежского района установили фонари. Об этом сообщили в республиканском Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Вдоль дороги в населённом пункте появились 81 железобетонная опора с современными светодиодными светильниками с «тёплым» светом в пасмурную погоду он освещает лучше. Протяжённость новой линии более 2 км.

Ранее в населённом пункте не было освещения, и жители были вынуждены ходить с фонариками.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о ситуации с освещением в одном из детских садов Петрозаводска.

