Жители карельской деревни перестали ходить с фонариками

В деревне Суйсарь Прионежского района установили фонари. Об этом сообщили в республиканском Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Вдоль дороги в населённом пункте появились 81 железобетонная опора с современными светодиодными светильниками с «тёплым» светом — в пасмурную погоду он освещает лучше. Протяжённость новой линии — более 2 км.

Ранее в населённом пункте не было освещения, и жители были вынуждены ходить с фонариками.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о ситуации с освещением в одном из детских садов Петрозаводска.