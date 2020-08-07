Мэрия Петрозаводска пообещала бонусы автобусному предприятию

Ровно 20 лет назад в Петрозаводске система общественного транспорта была устроена совсем по-другому. Тогда еще существовало муниципальное предприятие «Автоколонна 1126», и последние пять лет состояние дел в ней сами сотрудники и городские власти расценивали, как критическое. Автопарк был изношен. О новых машинах даже заикаться не приходилось. Выход заинтересованные лица видели в банкротстве старого предприятия и создании нового – «Автоколонны 1126 Плюс».

Дела в Автоколонне были так плохи, что дальше ехать некуда.

«Износ подвижного состава составляет 95%. То есть износ критический. А соответственно это накладывает определенный отпечаток и на нашу деятельность»,

– заявил начальник предприятия Михаил Редькин.

За пять лет автопарк не был пополнен ни на одну новую машину. Зато в избытки было долгов в бюджетные и внебюджетные фонды. О прибыли и текущих платежах работники транспортного цеха красноречиво молчали. Иногда в это молчание вставляли веское слово водители автобусов и кондукторы. Последние между рейсами отдыхали в диспетчерской. Именно так назывался железный вагончик на конечной остановке Древлянки.

«Там очень плохо, – отметила кондуктор Галина Ивановна. – Сами видите, какой нехороший вид у него и внутри, и снаружи. Туалет один на всех. Санитарных условий нет, чтобы хотя бы поесть. Тяжелые условия труда».

Тысяча двести рабочих дней кондукторов и семьсот рабочих дней водителей были потеряны только в 2000 году из-за больничных. Сквозняки и неприспособленность помещений – вот история болезни водителей и кондукторов, а также работников ремзоны, где протекала крыша и не было вентилятора. Обещаний все это изменить власти давать не спешили.

«В администрации города есть категория людей, которые не обещают. Но если за что-то берутся, то делают, – намекнул на себя мэр города Андрей Демин на встрече с коллективом. – Я вам ничего обещать не буду». Зато к августу мэр города пообещал 9 МАНов, а к сентябрю 15 «Икарусов» (вместо этого у нас появились старые автобусы «Мерседесы», после чего мэр города с трудом выкрутился из скверной истории).

А тогда совместно чиновники мэрии и руководители Автоколонны подготовили схему возрождения предприятия. Точнее эта схема касалась того, как постепенно ликвидировать эту организацию, создав новую «Автоколонну 1126 Плюс». Таким образом предлагалось разделить старое предприятие.

«Идея заключается в том, чтобы обеспечить собственный источник финансирования автоколонне помимо бюджета, и снизить эту сумму бюджетной зависимости автоколонны от бюджета до минимума»,

– пояснил Михаил Кузнецов, директор департамента экономики и финансов Петрозаводска.

Все заработанное Автоколонне приходилось в тот период направлять на гашение долгов. Тот же Пенсионный фонд, задолженность которому составляла 27 миллионов (а это годовая дотация Автоколонны в целом), отберет выручку.

«Смысл создания «Автоколонны 1126 Плюс»: она должна начать зарабатывать копейку, – сказал Демин. – Копейку, которую можно потом потратить, и на ремонтную базу и на повышение зарплаты, и на запчасти и все остальное».

В новое предприятие перевели все доходные источники старого. Те источники, которые считались убыточными (как перевозка льготников), либо оставались в старой Автоколонне, либо пытались превратиться в доходные. Так решено было поступить с убыточными доселе загородными перевозками.

«Пригородные перевозки, организатором которых по факту является государственное предприятие Автовокзал – он и будет финансировать. Финансовый поток пойдет через него, и это тоже перестанет быть убыточным»,

– мечтал чиновник Кузнецов (хотя директор Автовокзала был с ним крайне несогласен).

То есть по мысли властей, перевозчики будут делать именно ту работу, которую им закажут, и по принципу – «утром деньги, вечером автобусы».

В светлом будущем «Автоколонна 1126 Плюс» должна полностью заменить старое предприятие, ни одни сотрудник которого при банкротстве не пострадает. Во всяком случае это клятвенно обещали чиновники мэрии. Если бизнес-план совпадет с реальностью, первые результаты дадут себя знать уже к 1 января 2001 года. Тогда мэр города и хотел начать изыскивать деньги, чтобы отстроить диспетчерскую и обновить автобусную ремзону.

А пока что денег нет, и вообще лето скоро кончится. Чтобы втолковать это присутствующим, градоначальник прибег к метафорам:

«В зиму никто никаких строек не начинает. Мы живем с вами не в Зимбабве, мы живем в Карелии».

История же показала, что идея с новым предприятием провалилась, и частные перевозчики, которые поначалу крайне сопротивлялись, все же вышли на первый план.

Городская служба Скорой медицинской помощи в начале августа 2000 года отметила 70-летний юбилей. В 1930 году в Петрозаводске появилась первая станция, врачи и фельдшеры которой выезжали к больным на лошадях. А 20 лет назад на станции было 24 машины, 13 из которых давно пора было заменить. Но хозяйственные проблемы медики преодолевали и даже находили повод для ежедневной радости.

Более 200 человек, которые работали на станции – медики, диспетчеры, водители, были заняты одним общим делом: у них общая боль и общие радости. А если случаются просчеты – то переживают все. Также все радуются, когда удается вернуть к жизни человека, попавшего в беду.

«За последние пять полных лет, это не считая 2000 года, у нас было 44 успешных реанимации, – рассказала с гордостью главный врач Фаина Козицына. – Это люди с того света. Конечно, каждый спасенный – это для нас праздник».

К сожалению, для того, чтобы вернуть человеку жизнь, одной квалификации мало, врачи и фельдшеры, которые здесь трудились от зари до зари, были аттестованы по высшему разряду. Но вот техника и транспорт оставляли желать лучшего.

Вообще нашей станции нужно было иметь 31 оборудованную машину. В наличии имелось 24, каждый день из них работало 15. А оборудованными считалось только две – реанимационных. Там был и наркоз, и искусственная вентиляция легких, и прочие аппараты. В других машинах УАЗиках были носилки и все. Водители жаловались, что даже сирен на них нет. Поэтому ГИБДД могла оштрафовать за превышение скорости. Но водители, если доктор просил, шли и на это.

«У нас маячки стоят, но их применять нельзя. Нет сирен. И все. И круг замыкается»,

– возмущались водители.

«Мигалка, по правилам ГАИ, – по старинке назвала ведомство Фаина Козицына, – не действительна без сирены. А значит, нам практически никто не дает дорогу. Хотя обязаны давать машине скорой помощи».

Также мешала работе и путаница с нумерацией домов, неосвещенные подъезды, плохие дороги. Свои кофры врачи собирали из тех медикаментов, которые были в наличии. Было многое. Но еще большего не было. Например, витаминов, супрастина:

«У нас многого не хватает, что есть – мы тем и пополняем».

Диспетчерам к юбилею подарили новую карту города и районов, которые они обслуживали. Их работу очень затрудняли ложные вызовы. Или те нервные горожане, которые злоупотребляли Скорой помощью. Иногда можно обойтись участковым врачом или звонком в милицию. Именно поэтому так дотошно «телефонные барышни» расспрашивают абонента – что случилось:

«Только представьте, если мы на «просто лежит» будем отправлять бригаду?! На каждый вызов на улицу. А у нас в это время кто-то просто умрет».

Случается и такое, что все машины «Скорой» работали в одном месте. Трагический пример – происшествие на железной дороге, которое произошло в 1990 году.

«Крупная автоавария с автобусом. Больше чем это, у нас не было. За мои годы работы. Там что-то страшное было. Сейчас я уже не помню точно – тридцать с лишним погибших было. А сколько тяжело травмированных. У нас работали все машины там»,

– вспоминала Фаина Козицына.

Когда на станции затишье, персоналу разрешалась «псих-разгрузка»: чай, пасьянс, шутки. В комнате с таким названием журналисты встретили доктора Сафронова. Он уютно отхлебывал из кружки. Через пять минут его вызвали на инфаркт в Ведлозеро. Такая работа.

Таким было 7 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году?

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