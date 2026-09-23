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Происшествия

Пожарные отстояли жилой дом от огня в одном из поселков Карелии

Несколько построек полыхали ночью в Пряжинском районе
пожар огонь
Фото сгенерировано Алиса AI

Сегодня ночью, 23 сентября, бушевал пожар в поселке Матросы. На место происшествия выезжали пряжинские огнеборцы. Они не дали пламени перекинуться на жилой дом, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.  

В полночь на пульт пожарной охраны поступил сигнал о загоревшихся хозяйственных постройках в поселке. Местные пожарные выехали на вызов.

На месте происшествия выяснилось, что горят постройки на площади 80 квадратных метров. 

В 01:15 пожарные потушили возгорание, предотвратив распространение огня на жилой дом, который находился в четырех метрах от пожара. 

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

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