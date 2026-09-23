Пожарные отстояли жилой дом от огня в одном из поселков Карелии

Сегодня ночью, 23 сентября, бушевал пожар в поселке Матросы. На место происшествия выезжали пряжинские огнеборцы. Они не дали пламени перекинуться на жилой дом, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
В полночь на пульт пожарной охраны поступил сигнал о загоревшихся хозяйственных постройках в поселке. Местные пожарные выехали на вызов.
На месте происшествия выяснилось, что горят постройки на площади 80 квадратных метров.
В 01:15 пожарные потушили возгорание, предотвратив распространение огня на жилой дом, который находился в четырех метрах от пожара.
Пострадавших нет, добавили в ведомстве.