Банки смогут «заморозить» счета россиян еще на одном основании

Стало известно, кого затронет новая блокировка счетов в России

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Если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат «заморозке», то банк будет вправе заблокировать счет на пять рабочих дней. Об этой инициативе Росфинмониторинга пишут «Известия».

Под «ударом» с большой вероятностью могут оказаться люди с распространенными именами и фамилиями. При этом полных тезок по фамилии, имени и отчеству менее 1%.

На законопроект уже отреагировали эксперты в банковской сфере, которые призывают нацелить алгоритмы на поиск возможных связей между людьми, а также разработать быстрый механизм снятия ограничений.