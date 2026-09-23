Долгосрочные вклады набирают популярность у россиян

Эксперты объяснили причину интереса россиян к долгосрочным вкладам

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В России наблюдается тренд на удлинение срока вклада на фоне снижения ключевой ставки Банка России и нивелирования разницы между долго- и краткосрочными вкладами. В сложившихся условиях россияне стремятся зафиксировать текущие условия. О смене предпочтений жителей нашей страны «Российской газете» сообщили эксперты маркетплейса Финуслуги.

По данным источника, доля годичных вкладов за 12 месяцев выросла с 3 до 11%, а полугодовых — сократилась с 96 до 89%.

При этом самыми популярными среди населения остаются вклады со сроком три месяца: за аналогичный промежуток времени их доля выросла на 8% и достигла 69%. Второе место — полугодовые вклады, доля которых составляет 13%.

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