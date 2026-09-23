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Россия

Российские врачи спасли боксера с огромным разрывом диафрагмы

Свердловского боксера, пострадавшего в ДТП, с огромным разрывом диафрагмы спасли спустя два года
Боксерские перчатки лежат на ринге
Фото создано с помощью Алиса AI

25-летнего боксера с огромным разрывом диафрагмы, примерно 10 на 15 сантиметров, полученным в результате дорожно-транспортного происшествия два года назад, спасли в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом пишет «Газета.ру».

По данным источника, спортсмену стало плохо во время тренировки, на «скорой» его доставили в больницу, где врачи диагностировали гигантский разрыв диафрагмы. 

Отмечается, что два года «дефект» оставался незамеченным и привел к тому, что часть желудка и селезенка «перекочевали» в грудную клетку и начали сдавливать легкое и сердце.

Операция длилась несколько часов, и возвращение сместившихся органов в брюшную полость прошло успешно. 

По данным источника, данный случай для многих врачей стал первым в практике, настолько он редкий.

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