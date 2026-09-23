Пешехода ночью сбили на севере Карелии

После наезда на пешехода водитель уехал с места ДТП

Фото: Петрозаводск говорит

Госавтоинспекция Карелии устанавливает обстоятельства и ищет очевидцев ДТП, которое произошло минувшей ночью, 22 сентября, в 23:40 на 14 километре автодороги «Кемь – Рабочеостровск».

По информации ведомства, неустановленный водитель на неустановленном мототранспортном средстве ехал со стороны причала в сторону Кеми и сбил пешехода. После наезда водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавший пешеход, местный житель 1979 года рождения, в аварии получил травмы и был госпитализирован.

Всех, кто был очевидцем данного происшествия или что-либо знает о сбившем человека водителе и его местонахождении, просят сообщить информацию в полицию Кеми.