Двое туристов погибли в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли в горах тела пропавших путешественников

Фото МЧС Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии двоих пропавших в горах туристов нашли мертвыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

Двоих путешественников начали искать у горы Дыхтау 20 сентября. В поисках участвовала группа спасателей. Спустя трое суток пропавших нашли бездыханными.

Отмечается, что туристы приехали в республику из Тольятти и Нижнего Новгорода. Их тела спустят вниз на вертолете. Начата проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что девочка выпала из окна школы в российском городе.