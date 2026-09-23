В Кеми опять сильно дымило: ночью загорелся чердак в одном из домов

Пожарные отстояли дом, быстро справившись с возгоранием

Фото: паблик ОПС Кемского округа

Пожар произошел вечером во вторник, 22 сентября, в частном жилом доме на ул. Верховье в Кеми. В 20:57 вызвали пожарных. К месту вызова незамедлительно выехали местные огнеборцы – 6 человек на двух автоцистернах.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, обнаружилось сильное задымление в районе чердака. Огнеборцы выяснили, что очаг возгорания находится именно там, рядом с металлической печной трубой на крыше.

Прибывшие энергетики оперативно обесточили дом, пожарные стали тушить пожар и не допустили распространения огня на весь дом: в 21:07 пожар был локализован, а в 21:17 – полностью ликвидирован.

В результате пожара была повреждена крыша дома в районе печной трубы на площади 3,5 квадратных метра.

Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают, сообщили в отряде противопожарной службы Кемского округа.

Напомним, ранее произошел пожар на проспекте Пролетарском в Кеми. Там из открытого окна на втором этаже валил дым. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали огнеборцев. Выяснилось, что хозяйка квартиры ушла из дома, оставив на включенной плите кастрюлю, которая и задымилась.