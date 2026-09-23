Лотерейного миллионера из США задержали в пятый раз после выигрыша

В «копилке» обладателя миллионов из Кентукки — почти 30 лет тюрьмы

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В США в очередной раз задержали 51-летнего Джеймса Фартинга из штата Кентукки. Для мужчины этот арест стал пятым правонарушением после выигрыша в лотерею 167,3 млн долларов, который случился весной прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на People.

По данным источника, сотрудники полиции обнаружили автомобиль миллионера 20 сентября на стоянке возле супермаркета.

Фартинга обвинили в том, что он находился в нетрезвом виде в общественном месте и представлял опасность для окружающих.

За полтора года после выигрыша американца обвиняли в нанесении побоев сотруднику полиции и оказании сопротивления при аресте, запугивании участника судебного процесса, в краже со взломом и хранении запрещенного вещества.

В «копилке» миллионера — почти 30 лет нахождения в тюрьме за различные злодеяния. При этом свою «преступную» историю мужчина начал еще в подростковом возрасте.