Перейти к основному содержанию
23 сентября 2026
Спецпроект
Энциклопедия “Карелия”
Вв

Верхнее Куйто

ВÉРХНЕЕ КУЙТО, озеро в сев.-зап. ч. К
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Россиянам рассказали, долго ли можно будет купаться в Черном море

До конца сентября на юге России сохранится теплая вода в морях
Олимпийский стадион "Фишт"
Фото "Петрозаводск говорит"

Комфортная вода для купания в Черном море сохранится до конца сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков Краснодарского края.

По данным источника, сейчас температура воды в Черном море составляет 23-25 градусов. В Азовском море уже гораздо прохладнее - всего 20-21 градус.

При этом отмечается, что погода может внести коррективы в планы отдыхающих. В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер и волнение моря. В связи с этим вода может заметно остыть.

Ранее сообщалось о том, что ребенка нашли погибшим на дне реки в Карелии.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Медведь убил молодого мужчину в российском регионе

Метки