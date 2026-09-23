Россиянам рассказали, долго ли можно будет купаться в Черном море

До конца сентября на юге России сохранится теплая вода в морях

Фото "Петрозаводск говорит"

Комфортная вода для купания в Черном море сохранится до конца сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптиков Краснодарского края.

По данным источника, сейчас температура воды в Черном море составляет 23-25 градусов. В Азовском море уже гораздо прохладнее - всего 20-21 градус.

При этом отмечается, что погода может внести коррективы в планы отдыхающих. В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер и волнение моря. В связи с этим вода может заметно остыть.

Ранее сообщалось о том, что ребенка нашли погибшим на дне реки в Карелии.