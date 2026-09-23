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Происшествия

На дне реки нашли сына погибшей на рыбалке в Пудожском районе женщины

В Карелии завершили поиски пропавшего подростка на реке Водла
озеро_водаБА
Фото: Петрозаводск говорит

О завершении поисков пропавшего во время рыбалки 16-летнего подростка стало известно вечером во вторник, 22 сентября. 

Мальчика искали с 16 сентября, когда спасателям сообщили о без вести пропавших пудожанах - 42-летней женщины и ее сына-подростка. Накануне женщина вместе с сыном отправились на рыбалку на реку Водлу и не вернулись. Нашли лишь их лодку.

Пропавшую женщину нашли 16 сентября на реке Водле, ниже по течению от предполагаемого места исчезновения. В тот же день спасатели обследовали берег на обеих сторонах реки и нашли куртку подростка на расстоянии 100 метров ниже по течению.

Для поиска ребенка привлекли водолазов. Поиски были затруднены из-за сильного загрязнения дна водоема. Во вторник, 22 сентября, около 14:30 в реке Водле напротив поселка Нефтебаза тело подростка нашли и достали из воды, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Напомним, после трагедии на реке Водле в Пудожском районе Следственный комитет Карелии проводит проверку. По данным ведомства, 15 сентября женщина и ее 16-летний сын отправились на рыбалку на реку Водлу в районе поселка Бочилово. Когда они перестали выходить на связь, их стали искать.

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