Сегодня температура воздуха в Карелии будет колебаться от -2 до +17

Сегодня, 23 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах Карелии туман. Местами по северной половине республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Местами пройдет небольшой дождь, предупредили специалисты республиканского гидрометцентра. Температура воздуха +12, +17.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13, +15. Атмосферное давление будет падать.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Суоярви +13,
в Сегеже, Кондопоге +14,
в Медвежьегорске, Сортавале +15,
в Олонце и Пудоже +17.