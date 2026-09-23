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Погода

Сегодня температура воздуха в Карелии будет колебаться от -2 до +17

Типичный сентябрьский день по-карельски ожидается в среду
Река Выг в Беломорске осенью
Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 23 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Утром в отдельных районах Карелии туман. Местами по северной половине республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Местами пройдет небольшой дождь, предупредили специалисты республиканского гидрометцентра.  Температура воздуха +12, +17. 

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +13, +15. Атмосферное давление будет падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Суоярви +13,

в Сегеже, Кондопоге +14,

в Медвежьегорске, Сортавале +15, 

в Олонце и Пудоже +17.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Внушительное погодное комбо 23 сентября обрушится на Карелию

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