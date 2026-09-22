Кухни из искусственного камня могут вызвать тяжелое заболевание

Врачи забили тревогу, когда связали силикоз с востребованным материалом для кухонных столешниц

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Канадские врачи рассказали о случае быстрого прогрессирования силикоза из-за работы с популярным материалом. Рабочий около десяти лет работал на предприятии по изготовлению столешниц из искусственного камня. Это вызвало тяжелое заболевание легких. Врачи обнаружили у него узелки в легких и диагностировали силикоз. Мужчине предстояло обследование для возможной трансплантации легких.

О связи распространенного материала для столешниц, который оказался опасен для здоровья, написало издание Canadian Medical Association Journal.

Работа с искусственным камнем может привести к силикозу из-за вдыхания кремниевой пыли, заявили специалисты. Болезнь развивается при длительном вдыхании мелкой пыли, содержащей кристаллы диоксида кремния. Частицы оседают в легких, вызывают воспаление и образование рубцовой ткани. Из-за этого человеку становится трудно дышать.

Болезнь необратима и может прогрессировать даже после прекращения контакта с пылью, отмечает источник.

Так, особенно опасна обработка искусственного камня способом сухой резки, при которой в воздух попадает мелкая кремниевая пыль. Риск увеличивается на небольших производствах, где хуже соблюдаются меры защиты.

Авторы исследования призвали усилить контроль за условиями труда подобных предприятий и предупреждать работников о рисках. Отмечается, что раннее выявление силикоза и прекращение контакта с пылью могут спасти жизнь.