Дым валил из окна дома на севере Карелии: узнали, что горело в Кеми

Хозяйка ушла из дома, оставив на включенной плите кастрюлю

Фото: паблик ОПС Кемского округа

Инцидент произошел днем сегодня в Кеми. Местные огнеборцы выезжали на место происшествия.

Сегодня, 22 сентября, в 15:22 на пульт пожарной охраны города позвонили очевидцы и сообщили, что в доме № 42 на проспекте Пролетарском из открытого окна на втором этаже валит дым, а в подъезде ощущается явный запах гари.

К месту происшествия сразу направились пожарные. Однако дверь квартиры, откуда шел дым, оказалась заперта – дома явно никого не было. К счастью, в этот же момент пришла хозяйка и открыла дверь.

Выяснилось, что причиной задымления стала банальная беспечность, рассказали в отряде противопожарной службы Кемского округа. На кухне обнаружили кастрюлю с подгорающей пищей. Обгоревшую посуду вынесли на улицу.

Пожарные призвали жителей не оставлять плиту без присмотра и попросили выключать конфорки, когда надо выйти из кухни даже на минуту.