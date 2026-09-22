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22 сентября 2026
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Погода

Внушительное погодное комбо 23 сентября обрушится на Карелию

Заморозки, туман и дождь ожидаются в среду
пасмурная погода, озеро
Фото: Петрозаводск говорит

В среду, 23 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, предупредили специалисты республиканского гидрометцентра. 

Ночью и утром в отдельных районах Карелии туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, днём +12, +17. Местами по северной половине республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные часы +8, +10, днём +13, +15. Атмосферное давление будет падать.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Заморозки возвращаются в Карелию

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