Внушительное погодное комбо 23 сентября обрушится на Карелию

Заморозки, туман и дождь ожидаются в среду

Фото: Петрозаводск говорит

В среду, 23 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, предупредили специалисты республиканского гидрометцентра.

Ночью и утром в отдельных районах Карелии туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, днём +12, +17. Местами по северной половине республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные часы +8, +10, днём +13, +15. Атмосферное давление будет падать.