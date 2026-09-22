Алекси Раумо не стал обжаловать приговор суда

Адвокат осужденного хранит молчание

фото: Антонина Кябелева

Алекси Раумо продолжает удивлять. Как подтвердили в Верховном суде Карелии, апелляционная жалоба на приговор Петрозаводского городского суда от Раумо так и не поступила.

Приговор Алекси Раумо был оглашен 10 августа 2026 года. Гражданин России и Финляндской республики, бывший внештатный советник главы РК, экс-директор Центра по привлечению иностранных инвестиций (в настоящее время центр «Мой бизнес»), в прошлом заместитель директора Корпорации развития РК был признан виновным в мошенничестве и взятках. Судья Оксана Булаева назначила Раумо суровое наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа 75 миллионов рублей.

Ожидалось, что осужденный попытается обжаловать приговор. Но этого не произошло, хотя все отведенные на это сроки вышли. Адвокат Александр Родионов, который защищал Раумо в суде, отказался предоставить какую-либо информацию относительно того, почему его доверитель не воспользовался возможностью обжаловать приговор. Он сослался на то, что Раумо не давал ему разрешения на комментарии по этому поводу.

Таким образом, приговор считается вступившим в законную силу.

Напомним, уголовный процесс начался в Петрозаводском городском суде в сентябре 2025 года. Подсудимый во время судебных заседаний вел себя настолько эмоционально, не раз проявляя неуважение к суду, что Оксане Булаевой пришлось на время отстранить обвиняемого от участия в процессе.