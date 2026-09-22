Лучшего участкового выбрали в Карелии

Участковый из Пряжинского района поборется за почетное звание на федеральном уровне

Фото: МВД по РК

В Карелии определили лучшего участкового. Он представит регион на федеральном этапе конкурса «Народный участковый-2026» (0+).

Победителем онлайн-голосования на сайте карельского МВД стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пряжинскому району Константин Шакшин.

По данным МВД по РК, лучший участковый Карелии родился и вырос в Пряже. Срочную службу проходил во внутренних войсках. В 2021 году полицейский стал участковым в посёлке Матросы, а до этого более 10 лет отдал патрульно-постовой службе.

На всероссийском этапе конкурса нашему земляку предстоит проявить себя в испытаниях по служебной, огневой и физической подготовке.