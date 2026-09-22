Два мешка конопли преступник спрятал в машине и поехал в Карелию

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 22 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В Северо-Западном регионе ровно 20 лет назад стали активно изымать крупные партии марихуаны, которые шли из-за границы и из южных областей страны. Карелия не стала исключением. В сентябре наркополицейские изъяли более 4 килограммов этого наркотика. Самая крупная партия марихуаны – более 2,5 килограммов был изъята в начале сентября 2006 года. Преступника задержали на границе республики с Ленобластью. Два мешка с коноплей хранились в газовом оборудовании автомобиля, которое использовалось, как тайник. Именно марихуана в те годы оставалась самым распространенным наркотиком в Карелии. Еще 600 граммов изъяли в Сегеже.

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«Многие думают, что такие наркотики, как марихуана или амфетаминового ряда таблетки, предохранят их от смертности, от заражения различными заболеваниями и так далее. Но это не так. Эти наркотики, может, в более длительном периоде, но вызывают необратимые поражения психики, которые практически не излечиваются. Об этом говорят все специалисты. Об этом надо знать», - объяснил Виктор Латыпов, начальник Управления ФСКН РФ по РК.

Героин и синтетические препараты тоже не сдавали свои позиции. Употребляли и распространяли наркотики, как правило, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Как показали наделавшие много шума проверки в клубе «Филин» и на вечеринке «Санрайс» в Лососинном, ситуация оставалась напряженной. «Если бы была система проверки более действенной, так скажем, то цифра официальная была бы больше. В любой бар зайти и проверить всех – и половина будет точно под кумаром находиться», - считал Латыпов. Всего с января, то есть за 8 месяцев 2006 года, наркополицейские Карелии из незаконного оборота изъяли более 15 килограммов наркотиков, то есть на 70% больше, чем годом ранее.

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Около 80 миллионов рублей привлекли в Карелию на реализацию Национального проекта «Здоровье». Два основных направления этого проекта – диспансеризация и вакцинация населения. Прививки против так называемых вакциноуправляемых вирусов (гепатита В, краснухи), а также полное медицинское обследование уже в 2006 году должно было пройти все работающее население республики. Все необходимое для этого в Карелии было, заверили в министерстве здравоохранения. Но не хватало сознательности горожан!

По данным статистики, люди в России жили на 14 лет меньше, чем в Европе. Быть здоровыми в стране пока не модно – с сожалением констатировали специалисты Министерства здравоохранения. Валентина Улич, которая спустя некоторое время стала министром, в 2006 году была начальником управления организации медпомощи: «С сожалением надо говорить о том, что нужно поднимать санитарную культуру населения. Что человек ответственен за свое здоровье». В рамках Нацпроекта в том году сотрудников бюджетной сферы и людей, работавших на предприятиях со вредными условиями труда, пригласили на диспансеризацию. Цель – выявить на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкопатологию или сахарный диабет. Работники предприятий могли пройти полную диспансеризацию и бесплатно, и без очереди. Но план по диспансеризации был выполнен только на четверть. Планировалось, что в 2007 году по той же схеме пройдет врачебный осмотр все остальное работающее население.

Против вируса гепатита В и краснухи в 2006 году прививали только детей, и выполнили план больше, чем наполовину. В следующем прививать решили взрослых. А с октября пойдет иммунизация против гриппа. Об этом говорил главный специалист отдела охраны материнства и детства Сергей Мокуров: «Дети детских садов, школьники дают большую заболеваемость при эпидемиях. И если большие коллективы будут привиты против гриппа, то вспышек не будет. Хотим обратиться к родителям детей – не отказываться от прививок». Тем более, что в Карелию поступили более современные вакцины, осложнений быть не должно. Также в республики начали иммунизацию против полиомиелита.

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Бездомная собака, которая жила в районе улицы Новосулажгорской, родила щенков. Журналисты рассказали об этом в выпуске новостей в надежде, что кто-нибудь захочет взять себе домой песика. И такие желающие нашлись! Любовь Игнатьевна встретила съемочную группу на крыльце. Ей был 81 год, она была полна сил, энергии и жизнелюбия. Помочь ей было некому – жила одна в районе частной застройки в деревянном доме. Поэтому и решила взять себе маленького друга. Вдвоем веселее, да и дом будет охранять. Любовь Игнатьевна сообщила, что ее соседка тоже хочет собаку. У бабушки Жени недавно украли овчарку, поэтому она решилась взять щенка.

И вот пенсионерка отправилась на улицу Новосулажгорскую – на место их привезли журналисты. В ход пошли сосиски, с помощью которых удалось вытащить щенков из убежища. Из семерых осталось четыре щенка. Двое, к сожалению, погибли, одного забрали накануне. Самый маленький и пушистый первым вышел к людям и лаял громче остальных – его и взяла бабушка Люба. Второго щенка выбрали для бабушки Жени. И пока ездили за ним, она успела выбрать щенку имя: «Назову его Рустам! У меня сейчас зять Рустам, и я его очень полюбила».

Двум щенкам очень повезло – теперь у них был свой дом, своя хозяйка и имя.

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Таким было 21 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности