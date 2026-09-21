Шандалович поблагодарил жителей Карелии за участие в выборах

Спикер Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович поблагодарил земляков за оказанное доверие по итогам прошедших выборов.
Ваше доверие для меня огромная ответственность и честь,
— подчеркнул депутат.
Парламентарий выразил признательность жителям Медвежьегорского и Кондопожского районов, а также Чалнинского поселения, которые поддержали его на выборах в Центрально-Карельском одномандатном округе. Особо он отметил вклад тех, кто помогал в ходе избирательной кампании, и поддержку своей семьи.
Мы победили вместе!
- сказал Элиссан Шандалович.
Он также с уважением отозвался о жителях республики, проявивших гражданскую ответственность в дни голосования и сделавших выбор в поддержку своих кандидатов и политических движений.
Говоря о дальнейшей работе, спикер парламента отметил, что впереди новая пятилетка, и выразил уверенность, что новый восьмой созыв Законодательного Собрания сможет сделать ещё больше для развития республики.
Работаем дальше — на благо Карелии и жителей республики!
— заключил он.
По предварительным данным Избиркома Карелии, при голосовании по партийным спискам на выборах в региональный парламент Карелии лучший результат показала «Единая Россия» – 28,7% голосов. В пятерку лидеров также вошли КПРФ – 16,3%, «Справедливая Россия» – 14,6%, ЛДПР – 14,1%, «Новые люди» – 12,6%.