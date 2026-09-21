Шандалович поблагодарил жителей Карелии за участие в выборах

Парламентарий уверен, что у нового созыва Заксобрания есть потенциал реализовать ещё больше инициатив на благо республики

Фото: ЗС РК

Спикер Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович поблагодарил земляков за оказанное доверие по итогам прошедших выборов.



Ваше доверие для меня огромная ответственность и честь,

— подчеркнул депутат.



Парламентарий выразил признательность жителям Медвежьегорского и Кондопожского районов, а также Чалнинского поселения, которые поддержали его на выборах в Центрально-Карельском одномандатном округе. Особо он отметил вклад тех, кто помогал в ходе избирательной кампании, и поддержку своей семьи.



Мы победили вместе!

- сказал Элиссан Шандалович.

Он также с уважением отозвался о жителях республики, проявивших гражданскую ответственность в дни голосования и сделавших выбор в поддержку своих кандидатов и политических движений.



Говоря о дальнейшей работе, спикер парламента отметил, что впереди новая пятилетка, и выразил уверенность, что новый восьмой созыв Законодательного Собрания сможет сделать ещё больше для развития республики.



Работаем дальше — на благо Карелии и жителей республики!

— заключил он.



По предварительным данным Избиркома Карелии, при голосовании по партийным спискам на выборах в региональный парламент Карелии лучший результат показала «Единая Россия» – 28,7% голосов. В пятерку лидеров также вошли КПРФ – 16,3%, «Справедливая Россия» – 14,6%, ЛДПР – 14,1%, «Новые люди» – 12,6%.