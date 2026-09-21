Мотоциклист врезался в дорожное ограждение на трассе в Карелии

В ДТП попал 40-летний мотоциклист-петербуржец – он не справился с управлением на трассе в Карелии. О дорожном происшествии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария произошла в минувшее воскресенье, 20 сентября, в 12:27 на 249 километре автодороги «Сортавала» у поселка Мейери. Водитель не справился с управлением, мотоцикл Yamaha опрокинулся и врезался в силовое ограждение.
В результате ДТП мотоциклист был травмирован.
Кроме того, в отношении водителя инспекторы составили административный протокол, мотоциклисту грозит штраф за отсутствие полиса ОСАГО.
Ранее сообщалось о происшествии в Пудожском районе, где легковая машина ушла с дороги в кювет и застряла в деревьях.