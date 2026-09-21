Муж с женой заблудились недалеко от своей машины в лесу Приладожья

Спасатели искали заблудившихся супругов в Сортавальском округе

Фото: Петрозаводск говорит

В минувший выходной спасатели Сортавальского поискового отряда несколько часов искали семейную пару, которая потерялась в лесу. Об очередном происшествии с заплутавшими рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.



В воскресенье, 20 сентября, в 10:00 спасателям сообщили о том, что в лесу у поселка Маткаселькя заблудились 56-летний мужчина и 51-летняя женщина.



Искать заблудившихся выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда Сортавалы. В 13:30 семейную пару нашли недалеко от их машины. Супругов вывели из леса в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.